Летом "Барселона" планирует расстаться с пятью игроками

Ближайшим летом каталонская "Барселона" планирует расстаться сразу с пятью игроками, информирует испанская пресса.

Так, по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" намерены выставить на трансфер защитников Люку Диня и Алейша Видаля и полузащитников Андре Гомеша и Дениса Суареса. Пятым футболистом "на выход" может стать еще один игрок линии обороны Йерри Мина, однако колумбийца каталонский гранд готов будет отпустить лишь в аренду в другой клуб Ла Лиги.

Напомним, вчера "Барселона" не смогла обыграть "Лас-Пальмас". | soccernews.ru