Летом "Барселона" планирует расстаться с шестью игроками

Этим летом каталонская "Барселона" планирует расстаться сразу с шестью своими игроками, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" намерены выставить на трансфер защитников Алейша Видаля, Люку Диня, Йерри Мину и Марлона, а также полузащитников Рафинью Алькантару и Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" хочет купить еще одного игрока сборной России. | soccernews.ru