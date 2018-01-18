Летом "Барселона" планирует расстаться с тремя игроками

Следующим летом каталонская "Барселона" планирует расстаться с тремя своими игроками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что с большой долей вероятности по окончании текущего сезона клубную прописку сменят защитник Люка Динь и полузащитника Андре Гомеш и Денис Суарес. Свое согласие на уход этих футболистов уже дал главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

Напомним, Бускетс прокомментировал поражение от "Эспаньола". | soccernews.ru