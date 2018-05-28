Летом "Барселона" попытается подписать трех игроков

Теги френки де йонгбарселонаклеман ланглеантуан гризманн

Летом "Барселона" попытается подписать трех игроковБлижайшим летом каталонская "Барселона" попытается подписать трех игроков, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать защитника "Севильи" Клемана Лангле, полузащитника бразильского "Гремио" Артура или его альтернативу Френки де Йонга из амстердамского "Аякса" и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, итоговые трансферные планы "Барселоны" на лето будут согласованы на встрече Вальверде и руководства клуба. | soccernews.ru

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