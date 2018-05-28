Летом "Барселона" попытается подписать трех игроков

Ближайшим летом каталонская "Барселона" попытается подписать трех игроков, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать защитника "Севильи" Клемана Лангле, полузащитника бразильского "Гремио" Артура или его альтернативу Френки де Йонга из амстердамского "Аякса" и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, итоговые трансферные планы "Барселоны" на лето будут согласованы на встрече Вальверде и руководства клуба. | soccernews.ru