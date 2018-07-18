Летом "Барселона" предлагала за Головина 30 миллионов евро

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Летом "Барселона" предлагала за Головина 30 миллионов евроЭтим летом каталонская "Барселона" предлагала за полузащитника московского ЦСКА Александра Головина 30 миллионов евро.

Так, по сведениям Чемпионата, "сине-гранатовые" сообщили армейцам, что будут готовы выложить за 22-летнего хавбека указанную сумму, если российский клуб свернет все переговоры по игроку с другими претендентами и подождут официального предложения от них. Однако поставленные каталонцами условия не устроили "красно-синих".

Напомним,  "Барселона" вышла из гонки за Головиным. | soccernews.ru

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