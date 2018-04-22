Летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроков

Теги барселонаантуан гризманн

Летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроковКаталонская "Барселона" определилась со своими трансферными планами на ближайшее лето, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что первым приобретением "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также каталонский гранд в межсезонье планирует подписать левого и центрального защитников, игрока в середину поля и еще одного форварда.

Напомним, в "Барселоне" остались разочарованы игрой футболиста "Севильи" в финале Кубка Испании. | soccernews.ru

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