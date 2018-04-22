Летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроков
Каталонская "Барселона" определилась со своими трансферными планами на ближайшее лето, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что первым приобретением "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также каталонский гранд в межсезонье планирует подписать левого и центрального защитников, игрока в середину поля и еще одного форварда.
Напомним, в "Барселоне" остались разочарованы игрой футболиста "Севильи" в финале Кубка Испании. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20