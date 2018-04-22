Летом "Барселона" рассчитывает подписать пять игроков

Каталонская "Барселона" определилась со своими трансферными планами на ближайшее лето, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что первым приобретением "сине-гранатовых" по окончанию текущего сезона станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также каталонский гранд в межсезонье планирует подписать левого и центрального защитников, игрока в середину поля и еще одного форварда.

Напомним, в "Барселоне" остались разочарованы игрой футболиста "Севильи" в финале Кубка Испании. | soccernews.ru