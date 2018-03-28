Летом "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфера

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Летом "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфераБлижайшим летом каталонская "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфера, информирует испанская пресса.

Так, приоритетным приобретением для "сине-гранатовых" станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также каталонский гранд планирует предпринять попытки подписать защитников амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и Маркоса Алонсо из лондонского "Челси".

При этом в случае, если "Барса" потеряет своего ведущего бека Самюэля Умтити, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед", она будет готова заполучить Клемана Лангле из "Севильи".

Напомним, "Барселона" планирует поберечь Месси в играх чемпионата. | soccernews.ru

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