Летом "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфера

Ближайшим летом каталонская "Барселона" рассчитывает совершить три-четыре трансфера, информирует испанская пресса.

Так, приоритетным приобретением для "сине-гранатовых" станет форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн. Также каталонский гранд планирует предпринять попытки подписать защитников амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта и Маркоса Алонсо из лондонского "Челси".

При этом в случае, если "Барса" потеряет своего ведущего бека Самюэля Умтити, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед", она будет готова заполучить Клемана Лангле из "Севильи".

Напомним, "Барселона" планирует поберечь Месси в играх чемпионата. | soccernews.ru