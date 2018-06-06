Летом "Барселона" расстанется минимум с шестью игроками

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Летом "Барселона" расстанется минимум с шестью игрокамиЭтим летом каталонская "Барселона" расстанется минимум с шестью своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" намерены выставить на трансфер всех своих игроков, которые вернутся в клуб из аренд: защитников Дугласа и Марлона Сантоса, полузащитника Рафинью Алькантару, вингеров Арду Турана и Жерара Деулофеу, а также форварда Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, "Барселона" приняла решение по будущему Йерри Мины. | soccernews.ru

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