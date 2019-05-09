Летом "Барселону" могут покинуть 10 футболистов
Руководство "Барселоны" может провести серьёзную чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает AS.
По сведениям издания, на сегодняшний день будущее многих футболистов каталонской команды находится под вопросом.
По окончании сезона клуб точно избавится от арендованных Джейсона Мурильо и Кевина Принса-Боатенга, а также Томаса Вермалена.
Кроме того, могут уйти Яспер Силлессен, Самюэль Умтити, Денис Суарес, Рафинья Алькантара, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо и Малком.
Не пропустите: Ракитич отправился на вечеринку после вылета "Барселоны" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30