Летом "Барселону" могут покинуть три игрока

Ближайшим летом каталонскую "Барселону" могут покинуть три игрока, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главными претендентами на то, чтобы завершить "сине-гранатовый" этап в своей карьере называются защитник Алейш Видаль и полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш. Голкипер же Йеспер Силлессен и еще один игрок обороны Люка Динь выразили желание продолжить выступления за "Барсу".

Напомним, у "Барселоны" серьезно снизилась средняя результативность. | soccernews.ru