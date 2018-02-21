Летом "Барселону" могут покинуть три игрока

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Летом "Барселону" могут покинуть три игрокаБлижайшим летом каталонскую "Барселону" могут покинуть три игрока, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главными претендентами на то, чтобы завершить "сине-гранатовый" этап в своей карьере называются защитник Алейш Видаль и полузащитники Денис Суарес и Андре Гомеш. Голкипер же Йеспер Силлессен и еще один игрок обороны Люка Динь выразили желание продолжить выступления за "Барсу".

Напомним, у "Барселоны" серьезно снизилась средняя результативность. | soccernews.ru

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