Летом "Барселону" могут покинуть восемь игроков

Ближайшим летом каталонскую "Барселону" могут покинуть сразу восемь игроков, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, текущий сезон может стать последним в стане "сине-гранатовых" для защитников Люки Диня и Алейша Видаля, полузащитников Рафиньи Алькантары, Андре Гомеша и Дениса Суареса, вингера Жерара Деулофеу и форвардов Пако Алькасера и Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" вернуть Мунира в команду. | soccernews.ru