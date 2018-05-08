Летом "Барселону" могут покинуть восемь игроков

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Летом "Барселону" могут покинуть восемь игроковБлижайшим летом каталонскую "Барселону" могут покинуть сразу восемь игроков, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, текущий сезон может стать последним в стане "сине-гранатовых" для защитников Люки Диня и Алейша Видаля, полузащитников Рафиньи Алькантары, Андре Гомеша и Дениса Суареса, вингера Жерара Деулофеу и форвардов Пако Алькасера и Мунира Эль-Хаддади.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" вернуть Мунира в команду. | soccernews.ru

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