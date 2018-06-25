Летом "Барселону" покинут минимум четыре игрока

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Летом "Барселону" покинут минимум четыре игрокаТекущим летом каталонскую "Барселону" покинут минимум четыре ее игрока, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы расстаться с защитниками Алейшем Видалем и Йерри Миной, полузащитником Андре Гомешем, а также форвардом Пако Алькасером. Всем им каталонский гранд начал подыскивать новые клубы.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛ. | soccernews.ru

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