Летом "Барселону" покинут минимум четыре игрока

Текущим летом каталонскую "Барселону" покинут минимум четыре ее игрока, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" готовы расстаться с защитниками Алейшем Видалем и Йерри Миной, полузащитником Андре Гомешем, а также форвардом Пако Алькасером. Всем им каталонский гранд начал подыскивать новые клубы.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛ. | soccernews.ru