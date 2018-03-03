Летом "Бавария" намерена расстаться с двумя хавбеками

Теги бавария мюнхенартуро видальтьяго алькантара

Летом "Бавария" намерена расстаться с двумя хавбекамиБлижайшим летом мюнхенская "Бавария" намерена расстаться с двумя своими полузащитниками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона чемпион Германии планирует выставить Тьяго Алькантару и Артуро Видаля. Первый провел в клубе пять лет, а второй провел в самом титулованном немецком клубе на два года меньше.

Напомним, "Бавария" определила четырех кандидатов на замену Хайнкесу. | soccernews.ru

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