Летом "Бавария" намерена расстаться с двумя хавбеками

Ближайшим летом мюнхенская "Бавария" намерена расстаться с двумя своими полузащитниками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона чемпион Германии планирует выставить Тьяго Алькантару и Артуро Видаля. Первый провел в клубе пять лет, а второй провел в самом титулованном немецком клубе на два года меньше.

Напомним, "Бавария" определила четырех кандидатов на замену Хайнкесу. | soccernews.ru