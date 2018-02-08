Летом "Бавария" намерена расстаться с Видалем и Алькантарой

Теги бавария мюнхенартуро видальтьяго алькантара

Летом "Бавария" намерена расстаться с Видалем и АлькантаройСледующим летом мюнхенская "Бавария" намерена расстаться с двумя своими полузащитниками - Артуром Видалем и Тьяго Алькантарой.

Так, по сведениям Kicker, чилиец и испанец станут первыми "жертвами" подписания Леона Горетцки из гельзенкирхенского "Шальке", после прихода которого число центрхавов в команде возрастет до девяти человек. Учитывая такую избыточность, в стане чемпионов Германии уже определили первых кандидатов "на выход".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Тьяго слишком хрустальный. Из-за этого на топ-уровень так и не вышел.

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10

Тиаго Алькантру в Барселону было бы отлично

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