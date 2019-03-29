Летом "Баварию" могут покинуть пять основных игроков

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Летом "Баварию" могут покинуть пять основных игроков

Мюнхенская "Бавария" планирует большую чистку состава в летнее трансферное окно, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По сведениям издания, практически решен вопрос с уходом защитника Джерома Боатенга. Также "Бавария" может расстаться с его коллегой по обороне Матсом Хуммельсом.

Точно покидают клуб защитник Рафинья и нападающий Арьен Роббен, чьи контракты истекают летом. Также "Бавария", скорее всего, не будет продлевать контракт с форвардом Франком Рибери.

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