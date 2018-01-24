Летом Бэйл хочет перебраться в АПЛ

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадрид

Летом Бэйл хочет перебраться в АПЛСледующим летом вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл хочет перебраться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

В частности, сообщается, что 28-летний валлиец желает продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", который уже достаточно долгое время им интересуется. Этот трансфер СМИ оценивают как весьма вероятное событие.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за "Реал".

Напомним, "Бавария" не намерена платить за Бэйла 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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