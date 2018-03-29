Летом Бэйл и Ковачич могут уйти в один клуб

Ближайшим летом вингер и полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл и Матео Ковачич могут уйти в один клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, валлийцем и хорватом активно интересуются гранды английской Премьер-Лиги - "Манчестер Юнайтед" и лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Ожидается, что королевский клуб будет готов продать обоих футболистов в случае поступления выгодного предложение по ним.

Напомним, "Реал" определил замену для Бэйла. | soccernews.ru