Летом Бэйл и Ковачич могут уйти в один клуб

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Летом Бэйл и Ковачич могут уйти в один клубБлижайшим летом вингер и полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл и Матео Ковачич могут уйти в один клуб.

Так, по сведениям испанской прессы, валлийцем и хорватом активно интересуются гранды английской Премьер-Лиги - "Манчестер Юнайтед" и лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Ожидается, что королевский клуб будет готов продать обоих футболистов в случае поступления выгодного предложение по ним.

Напомним, "Реал" определил замену для Бэйла. | soccernews.ru

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