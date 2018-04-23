Летом борьбу за Облака поведут четыре европейских гранда

Ближайшим летом борьбу за голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака поведут сразу четыре европейских гранда.

Так, по сведениям The Guardian, на 25-летнего вратаря "матрасников" будут претендовать "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 23 мяча в 43 матчах за "Атлетико". Его клаусула равняется 100 миллионам евро.

Напомним, вчера "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru