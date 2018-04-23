Летом борьбу за Облака поведут четыре европейских гранда

Теги ян облакатлетико мадридпсжювентусливерпульарсенал лондон

Летом борьбу за Облака поведут четыре европейских грандаБлижайшим летом борьбу за голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака поведут сразу четыре европейских гранда.

Так, по сведениям The Guardian, на 25-летнего вратаря "матрасников" будут претендовать "Ливерпуль", лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Облак пропустил 23 мяча в 43 матчах за "Атлетико". Его клаусула равняется 100 миллионам евро.

Напомним, вчера "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru

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