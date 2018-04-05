Летом "Боруссию" могут покинуть восемь игроков

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Летом "Боруссию" могут покинуть восемь игроков

Ближайшим летом дортмундскую "Боруссию" могут покинуть восемь игроков, сообщает Bild.

По сведениям издания, по окончании сезона "шмели" готовы расстаться, в частности, с такими футболистами, как Андрей Ярмоленко, Нури Шахин, Джереми Толян, Эрик Дурм, Гонсало Кастро и Александр Исак.

Также ранее стало известно, что "Боруссию" покинет главный тренер команды Петер Штёгер.

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3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
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