Летом "Челси" может пойти на продажу своих лидеров

Ближайшим летом лондонский "Челси" может пойти на продажу своих лидеров, информирует FootMercato.

Так, по сведениям источника, в случае непопадания на следующий сезон в Лигу Чемпионов "аристократы" будут вынуждены продать своих игроков на сумму в 80 миллионов евро, чтобы не нарушать правила финансового Fair Play.

Напомним, "Челси" поборется с "Атлетико" за португальского хавбека. | soccernews.ru