Летом "Челси" может пойти на продажу своих лидеров

Теги челси

Летом "Челси" может пойти на продажу своих лидеровБлижайшим летом лондонский "Челси" может пойти на продажу своих лидеров, информирует FootMercato.

Так, по сведениям источника, в случае непопадания на следующий сезон в Лигу Чемпионов "аристократы" будут вынуждены продать своих игроков на сумму в 80 миллионов евро, чтобы не нарушать правила финансового Fair Play.

Напомним, "Челси" поборется с "Атлетико" за португальского хавбека. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов