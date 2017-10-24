Летом Дани Алвес мог перейти в "Реал"

Этим летом защитник французского ПСЖ Дани Алвес, имевший тогда статус свободного агента, мог перейти в мадридский "Реал".

Об этом, как информирует le10sport, рассказал президент королевского клуба Флорентино Перес. В частности, он заявил: "Я сказал ему, что он должен был перейти в "Реал", но он ответил, что я его так и не позвал".

Напомним, Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал замену для Карвахаля. | soccernews.ru