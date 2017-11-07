Летом Ди Мария был близок к переходу в "Барселону"

Теги барселонапсжанхель ди мария

Летом Ди Мария был близок к переходу в "Барселону"Летом вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария был близок к переходу в каталонскую "Барселону", информирует RMC Sport.

По сведениям источника, под занавес трансферного окна парижане и "сине-гранатовые" уже практически согласовали условия сделки по аргентинцу, однако в последний момент испанский гранд, взяв во внимание возможные проблемы "красно-синих" с правилом финансового Fair Play, попытался снизить цену на футболиста. В ответ руководство ПСЖ решило отказаться от продажи Ди Марии.

Напомним, ПСЖ не будет исключен из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов