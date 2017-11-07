Летом Ди Мария был близок к переходу в "Барселону"

Летом вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария был близок к переходу в каталонскую "Барселону", информирует RMC Sport.

По сведениям источника, под занавес трансферного окна парижане и "сине-гранатовые" уже практически согласовали условия сделки по аргентинцу, однако в последний момент испанский гранд, взяв во внимание возможные проблемы "красно-синих" с правилом финансового Fair Play, попытался снизить цену на футболиста. В ответ руководство ПСЖ решило отказаться от продажи Ди Марии.

Напомним, ПСЖ не будет исключен из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru