Летом Дибала будет готов принять предложение "Реала"

Летом форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала будет готов принять предложение мадридского "Реала".

Как информирует испанская пресса, 23-летний нападающий "старой сеньоры" намерен принять возможное предложение "сливочных", если оно окажется приемлемым как для него лично, так и для его клуба. При этом, аргентинец рассчитывает получить гарантии от испанского гранда того, что ему будет предоставлено место в стартовом составе команды.

Напомним, Дибала рискует пропустить матч против Эквадора. | soccernews.ru