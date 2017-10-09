Летом Дибала будет готов принять предложение "Реала"

Теги ювентусреал мадридпауло дибала

Летом Дибала будет готов принять предложение "Реала"Летом форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала будет готов принять предложение мадридского "Реала".

Как информирует испанская пресса, 23-летний нападающий "старой сеньоры" намерен принять возможное предложение "сливочных", если оно окажется приемлемым как для него лично, так и для его клуба. При этом, аргентинец рассчитывает получить гарантии от испанского гранда того, что ему будет предоставлено место в стартовом составе команды.

Напомним, Дибала рискует пропустить матч против Эквадора. | soccernews.ru

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