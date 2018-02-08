Летом Дибала намерен покинуть "Ювентус" и перебраться в Ла Лигу

Следующим летом форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала намерен покинуть свой клуб и перебраться в испанскую Ла Лигу.

Так, по информации Express, ссылающегося на итальянское издание Chi, по окончанию текущего сезона 24-летний нападающий "старой сеньоры", у которого испортились отношения с главным тренером его команды Массимилиано Аллегри, хотел бы стать игроком каталонской "Барселоны".

Напомним, в подписании Дибалы заинтересован "Манчестер Сити". | soccernews.ru