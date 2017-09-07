Летом Дракслер надеялся перейти в "Барселону"

Этим летом вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер надеялся перейти в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний хавбек парижан до последнего надеялся на свой трансфер в стан "сине-гранатовых", но в итоге вице-чемпион Испании ответил отказом на предложение, которое поступило от агента немецкого легионера "красно-синих" Роджера Уитманна.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Марселя". | soccernews.ru