Летом Дракслер надеялся перейти в "Барселону"

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Летом Дракслер надеялся перейти в "Барселону"Этим летом вингер французского ПСЖ Юлиан Дракслер надеялся перейти в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 23-летний хавбек парижан до последнего надеялся на свой трансфер в стан "сине-гранатовых", но в итоге вице-чемпион Испании ответил отказом на предложение, которое поступило от агента немецкого легионера "красно-синих" Роджера Уитманна.

Напомним, "Барселона" нацелилась на хавбека "Марселя". | soccernews.ru

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