Летом европейские топ-клубы будут готовы потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро

Теги лациосергей милинкович-савич

Летом европейские топ-клубы будут готовы потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евроБлижайшим летом европейские топ-клубы будут готовы побороться за полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Il Messaggero, по окончанию текущего сезона за 23-летнего хавбека "орлов" развернется нешуточная конкуренция между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также французским ПСЖ и мадридским "Реалом". Допускается, что победитель в этой гонке будет вынужден выложить за серба не менее 150-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 33 матчах за "Лацио".

Напомним, Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне со стороны европейских топ-клубов. | soccernews.ru

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