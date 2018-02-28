Летом европейские топ-клубы будут готовы потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро

Ближайшим летом европейские топ-клубы будут готовы побороться за полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Il Messaggero, по окончанию текущего сезона за 23-летнего хавбека "орлов" развернется нешуточная конкуренция между английскими "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также французским ПСЖ и мадридским "Реалом". Допускается, что победитель в этой гонке будет вынужден выложить за серба не менее 150-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач в 33 матчах за "Лацио".

Напомним, Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне со стороны европейских топ-клубов. | soccernews.ru