Летом главной трансферной целью ПСЖ был Роналду, но португалец отказался от переезда в Париж

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Летом главной трансферной целью ПСЖ был Роналду, но португалец отказался от переезда в ПарижЛетом главной трансферной целью французского ПСЖ был форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане были готовы сделать официальное предложение королевскому клубу по действующему обладателю "Золотого мяча", однако португалец отказался от возможного перехода. В итоге, "красно-синие" сделали ставку на Неймара и Килиана Мбаппе.

Напомним, Роналду пополнил свой автопарк новым Ferrari. | soccernews.ru

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