Летом Гвардиола планирует заменить Агуэро другим топовым нападающим
Летом следующего года главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет готов расстаться с нападающим своей команды Серхио Агуэро.
Как информирует испанская пресса, заменить аргентинца наставник "горожан" рассчитывает форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента.
Напомним, "Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья Агуэро. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4