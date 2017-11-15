Летом Гвардиола планирует заменить Агуэро другим топовым нападающим

Летом следующего года главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет готов расстаться с нападающим своей команды Серхио Агуэро.

Как информирует испанская пресса, заменить аргентинца наставник "горожан" рассчитывает форвардом лондонского "Арсенала" Алексисом Санчесом, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента.

Напомним, "Манчестер Сити" выступил с официальным заявлением по поводу состояния здоровья Агуэро. | soccernews.ru