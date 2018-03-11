Летом Хамес может вернуться в "Реал"

Теги реал мадридбавария мюнхенхамес родригесзинедин зиданюрген клоппйоахим лёв

Летом Хамес может вернуться в "Реал"Ближайшим летом полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес может вернуться в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что возвращение 26-летнего хавбека в стан "сливочных" зависит от будущего их главного тренера Зинедина Зидана. Так, если француз покинет "Сантьяго Бернабеу", то вполне вероятно, что новый наставник королевского клуба, коим могут стать Йоахим Лев (сборная Германии) или Юрген Клопп ("Ливерпуль"), захочет вернуть из аренды колумбийца.

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Эйбар". | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Хорошо бы Хамсе Вернулся в Реал!!! И для этого должен уйти Зид?!!

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