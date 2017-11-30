Летом Ибрагимович планирует сменить чемпионат

Летом следующего года форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович планирует сменить чемпионат.

Как информирует fichajes.com, на сегодняшний день 36-летний швед пока еще не определился по своему будущему на следующий сезон, однако предпочтительным вариантом для себя он рассматривает переезд в один из клубов американской МЛС.

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" может совершить громкий обмен игроками с "Реалом". | soccernews.ru