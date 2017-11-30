Летом Ибрагимович планирует сменить чемпионат

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Летом Ибрагимович планирует сменить чемпионатЛетом следующего года форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович планирует сменить чемпионат.

Как информирует fichajes.com, на сегодняшний день 36-летний швед пока еще не определился по своему будущему на следующий сезон, однако предпочтительным вариантом для себя он рассматривает переезд в один из клубов американской МЛС.

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" может совершить громкий обмен игроками с "Реалом". | soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов