Летом Иско переберется в АПЛ

Теги манчестер ситичелсииско

Летом Иско переберется в АПЛБлижайшим летом полузащитник мадридского "Реала" Иско переберется в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе уже окончательно решили, что по окончанию текущего сезона 25-летний хавбек будет выставлен на трансфер. Воспользоваться ситуацией и подписать игрока будут готовы лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" заинтересовался защитником "Атлетико". | soccernews.ru

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