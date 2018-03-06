Летом Иско переберется в АПЛ

Ближайшим летом полузащитник мадридского "Реала" Иско переберется в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе уже окончательно решили, что по окончанию текущего сезона 25-летний хавбек будет выставлен на трансфер. Воспользоваться ситуацией и подписать игрока будут готовы лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" заинтересовался защитником "Атлетико". | soccernews.ru