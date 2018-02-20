Летом Касильяс может перебраться в Серию А

Теги портуикер касильяс

Летом Касильяс может перебраться в Серию АБлижайшим летом голкипер "Порту" Икер Касильяс может перебраться в итальянскую Серию А, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, в услугах 36-летнего вратаря заинтересованы сразу несколько клубов из Апеннин. Свой контракт с клубом, срок действия которого истекает по окончанию текущего сезона, футболист, скорее всего продлевать не будет. Поэтому в новый клуб испанец сможет перейти совершенно бесплатно.

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 11 мячей в 18 матчах за "Порту".

Напомним, что сам Касильяс тоже заинтересован в переезде в Серию А. | soccernews.ru

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