Летом Касильяс может перебраться в Серию А

Ближайшим летом голкипер "Порту" Икер Касильяс может перебраться в итальянскую Серию А, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, в услугах 36-летнего вратаря заинтересованы сразу несколько клубов из Апеннин. Свой контракт с клубом, срок действия которого истекает по окончанию текущего сезона, футболист, скорее всего продлевать не будет. Поэтому в новый клуб испанец сможет перейти совершенно бесплатно.

В нынешнем сезоне Касильяс пропустил 11 мячей в 18 матчах за "Порту".