Летом Кавани хочет стать игроком "Бока Хуниорс"

Теги эдинсон кавани манчестер юнайтедбока хуниорстрансферы

Летом Кавани хочет стать игроком "Бока Хуниорс"Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая Эдинсон Кавани планирует перейти в аргентинский чемпионат.

Соглашение нападающего с "манкунианцами" заканчивается летом этого года. И хотя у клуба есть опция автоматического продления контракта, руководство до сих пор ей не воспользовалось.

Агент и брат нападающего Вальтер Гильемоне заявил изданию "Ole" о том, что Эдинсон планирует перейти в "Бока Хуниорс". Источник сообщает, что клуб уже начал переговоры с 34-летним футболистом и хочет подписать уругвайца летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кавани выходил на поле в составе "Манчестер Юнайтед" в 25 матчах во всех турнирах. На его счету 7 голов и 2 результативные передачи.

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