Летом Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубов
Летом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубов.
Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек остался разочарован тем, что королевский клуб ему до сих пор не предложил продлить действующий до лета 2021-го года контракт. По мнению бразильца, своей игрой он заслужил того, чтобы "сливочные" предложили ему подписать новое соглашение на улучшенных для него финансовых условиях. Учитывая такую позицию руководства "Реала", Каземиро вполне будет готов сменить команду по окончанию текущего сезона.
Напомним, "Реалу" интересен форвард сборной Италии. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуриньо поработал на заводе по сборке Jaguar и Range Rover
-
Игроки "Кубани" встретились с руководством клуба и согласились вернуться к тренировкам
-
Чорлука и Ари пропустят матч с "Анжи"
-
Конте не вернется в сборную Италии
-
Президент "Лиона" исключил уход Фекира
-
Каземиро толкнул Роналду на тренировке
-
Топрак не сыграет с "Штутгартом"
-
Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка
-
"СКА-Хабаровск" против переноса матча с "Локомотивом"
-
"Валенсия" может надолго потерять своего лучшего бомбардира
-
Наингголан может не сыграть с "Лацио"
-
Тьяго Алькантара пропустит матч с "Аугсбургом"
-
"Локомотив" хочет перенести матч со "СКА-Хабаровск"
-
ПСЖ опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро
-
Роналду рассказал, как его семья реагирует на голевую засуху
-
Слуцкий: "Игрокам "Халла" не хватает уверенности в себе"
-
Кака не исключил, что однажды возглавит "Милан"
-
"Барселона" может в январе купить Озила
-
Президент "Урала" оценил шансы возвращения Павлюченко
-
Коке не сомневается в преданности Гризманна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4