Летом Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубов

Теги каземирореал мадрид

Летом Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубовЛетом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Каземиро будет готов рассмотреть предложения других клубов.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек остался разочарован тем, что королевский клуб ему до сих пор не предложил продлить действующий до лета 2021-го года контракт. По мнению бразильца, своей игрой он заслужил того, чтобы "сливочные" предложили ему подписать новое соглашение на улучшенных для него финансовых условиях. Учитывая такую позицию руководства "Реала", Каземиро вполне будет готов сменить команду по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Реалу" интересен форвард сборной Италии. | soccernews.ru

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