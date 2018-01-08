Летом "Ливерпуль" может потерять еще одного ключевого игрока

Следующим летом английский "Ливерпуль" может потерять еще одного своего ключевого игрока, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона мадридский "Реал" планирует предпринять попытки подписать вингера "красных" Мохамеда Салаха.

В нынешнем сезоне 25-летний египтянин отметился 23 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 29 играх за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" отказался от подписания защитника "Челси". | soccernews.ru