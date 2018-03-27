Летом "Ливерпуль" может расстаться с шестью игроками

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Летом "Ливерпуль" может расстаться с шестью игрокамиБлижайшим летом "Ливерпуль" может расстаться сразу с шестью своими игроками, информирует Liverpool Echo.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона покинуть "Энфилд" могут голкипер Симон Миньоле, защитник Рагнар Клаван, полузащитник Эмре Джан, вингер Лазар Маркович, ныне выступающий в аренде в "Андерлехте", и форварды Даниэль Старридж, также находящийся в аренде в "Вест Бромвиче", и Дивок Ориджи, который также на правах аренды играет за "Вольфсбург".

Напомним, "Ливерпуль" приготовил 100 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru

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