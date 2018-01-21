Летом "Ливерпуль" предложит 100 миллионов евро за игрока "Реала"

Теги ливерпульреал мадридфлорентино пересгарет бэйл

Летом "Ливерпуль" предложит 100 миллионов евро за игрока "Реала"Английский "Ливерпуль" нацелился на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим летом "красные" будут готовы заплатить за 28-летнего валлийца порядка 100 миллионов евро. Ожидается, что такое предложение вполне может устроить президента королевского клуба Флорентино Переса.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за "Реал".

Напомним, Лев озвучил свои трансферные требования Пересу. | soccernews.ru

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