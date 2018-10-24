Летом "Ливерпуль" предпринимал попытки подписать ключевого игрока "Атлетико"

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Летом "Ливерпуль" предпринимал попытки подписать ключевого игрока "Атлетико"Этим летом "Ливерпуль" предпринимал попытки подписать голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, информирует Sport Witness со ссылкой на словенские СМИ.

По сведениям источника, "красные" были готовы выложить за 25-летнего вратаря "матрасников" солидную сумму, однако от переезда на "Энфилд" отказался сам футболист.

В текущем сезоне Облак пропустил 9 мячей в 13 играх за "Атлетико". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, два основных игрока "Ливерпуля" пропускают игру Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды". | soccernews.ru

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