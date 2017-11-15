Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"

Летом ведущий форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес может покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

В частности, сообщается, что такой вариант нельзя будет исключать, если "сине-гранатовым" удастся подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Уругваец опасается, что сумма в 100 миллионов евро, которая может быть заплачена за игрока "матрасников", будет вынуждать тренерский штаб "Барсы" делать ставку именно на француза.

Напомним, Гризманн намерен подписать с "Барселоной" пятилетний контракт. | soccernews.ru