Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"

Теги барселоналуис суаресантуан гризманнатлетико мадрид

Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"Летом ведущий форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес может покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

В частности, сообщается, что такой вариант нельзя будет исключать, если "сине-гранатовым" удастся подписать нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Уругваец опасается, что сумма в 100 миллионов евро, которая может быть заплачена за игрока "матрасников", будет вынуждать тренерский штаб "Барсы" делать ставку именно на француза.

Напомним, Гризманн намерен подписать с "Барселоной" пятилетний контракт. | soccernews.ru

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