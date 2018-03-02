Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"

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Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"Ближайшим летом форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес может сменить клубную прописку, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что интерес к 31-летнему нападающему "сине-гранатовых" проявили несколько клубов из американской MLS, которые готовы предложить игроку выгодные контракты. Однако по состоянию на сегодняшний день уругваец не планирует менять команду.

В нынешнем сезоне Суарес забил 23 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Барселону".

Напомним, летом "Барселона" планирует расстаться с пятью футболистами. | soccernews.ru

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