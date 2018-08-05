Летом "Манчестер Сити" готовил замену Гвардиоле

Текущим летом "Манчестер Сити" готовил замену своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, информирует Daily Telegraph.

Так, по сведениям источника, руководство "горожан" не было уверено - продолжит ли работу с командой ее каталонский наставник. Поэтому в клубе были готовы пригласить на "Этихад" тогдашнего "рулевого" "Наполи" Маурицио Сарри, если бы 47-летний специалист решил прекратить сотрудничество с "Сити".

Напомним, Гвардиола и Сарри на матч Суперкубка Англии выставили следующие составы "Манчестер Сити" и "Челси". | soccernews.ru