Летом "Манчестер Сити" готовил замену Гвардиоле

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламаурицио сарри

Летом "Манчестер Сити" готовил замену ГвардиолеТекущим летом "Манчестер Сити" готовил замену своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле, информирует Daily Telegraph.

Так, по сведениям источника, руководство "горожан" не было уверено - продолжит ли работу с командой ее каталонский наставник. Поэтому в клубе были готовы пригласить на "Этихад" тогдашнего "рулевого" "Наполи" Маурицио Сарри, если бы 47-летний специалист решил прекратить сотрудничество с "Сити".

Напомним, Гвардиола и Сарри на матч Суперкубка Англии выставили следующие составы "Манчестер Сити" и "Челси". | soccernews.ru

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