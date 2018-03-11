Летом "Манчестер Сити" может потратить 200 миллионов евро на нового форварда

Ближайшим летом "Манчестер Сити" может потратить 200 миллионов евро на форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, руководство "горожан" уже одобрило выделение указанной суммы на трансфер 24-летнего нападающего "шпор". Тренерский штаб "Сити" рассматривает лучшего бомбардира двух последних сезонов в АПЛ в качестве замены своему лидеру атаки Серхио Агуэро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 35 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется форвардом сборной Аргентины. | soccernews.ru