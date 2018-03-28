Ближайшим летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд, установленный летом 2015-го года, когда за полузащитника тогда еще "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне было заплачено 76 миллионов евро.

Так, по сведениям The Sun, "горожане" всерьез рассматривают возможность подписания по окончанию текущего сезона полузащитника мадридского "Реала" Иско. За 25-летнего хавбека "сливочных" "Сити" готов будет заплатить 85 миллионов евро.

Напомним, два клуба готовы перебить предложение "Манчестер Сити" по Иско. | soccernews.ru