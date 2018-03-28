Летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд

Теги манчестер ситиискореал мадрид

Летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекордБлижайшим летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд, установленный летом 2015-го года, когда за полузащитника тогда еще "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне было заплачено 76 миллионов евро.

Так, по сведениям The Sun, "горожане" всерьез рассматривают возможность подписания по окончанию текущего сезона полузащитника мадридского "Реала" Иско. За 25-летнего хавбека "сливочных" "Сити" готов будет заплатить 85 миллионов евро.

Напомним, два клуба готовы перебить предложение "Манчестер Сити" по Иско. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов