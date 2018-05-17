Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферыБлижайшим летом "Манчестер Сити" получит от своего руководства рекордную сумму на новые трансферы, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола получит в свое распоряжение на усиление состава команды 300 миллионов евро. Не исключается, что эти средства будут направлены на покупку одного из звездных игроков - Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Неймара (ПСЖ) или Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, Гвардиола рассказал о трансферных целях "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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