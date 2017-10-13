Летом "Манчестер Юнайтед" будет готов совершить два мегатрансфера общей стоимостью почти 300 миллионов евро

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Летом "Манчестер Юнайтед" будет готов совершить два мегатрансфера общей стоимостью почти 300 миллионов евроСледующим летом английский "Манчестер Юнайтед" будет готов совершить два мегатрансфера общей стоимостью почти 300 миллионов евро.

Так, по информации испанской прессы, "красные дьяволы" могут серьезно перекроить трансферные планы мадридского "Реала", так как они намерены подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, на которого также претендует королевский клуб, и вингера самих "сливочных" Гарета Бэйла.

Отметим, что на приобретение первого "Юнайтед" планирует выделить 190 миллионов евро, а на второго - 100 миллионов.

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6 Ливерпуль 8 13
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