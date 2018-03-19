Летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроков

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Летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроковБлижайшим летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроков, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволов" уже точно расстанутся с Дейли Блиндом, Маттео Дармианом, Маруаном Феллаини, Майклом Карриком и Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, покинуть "Олд Траффорд" также могут Хуан Мата, Антони Мартиаль, Крис Смоллинг, Андер Эррера и Люк Шоу.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов перехватить Неймара у "Реала". | soccernews.ru

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