Летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроков
Ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроков, информирует Mirror.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволов" уже точно расстанутся с Дейли Блиндом, Маттео Дармианом, Маруаном Феллаини, Майклом Карриком и Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, покинуть "Олд Траффорд" также могут Хуан Мата, Антони Мартиаль, Крис Смоллинг, Андер Эррера и Люк Шоу.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов перехватить Неймара у "Реала". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" хочет включить в сделку по Гризманну игрока "Барселоны"
-
Черышев: "Проблем в сборной из-за травм нет"
-
Моуринью готов потратить 80 миллионов евро на защитника "Челси"
-
"Реал" следит за полузащитником "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником "Арсенала"
-
Головин: "Хотелось бы дойти со сборной минимум до полуфинала Чемпионата Мира"
-
Сборная Испании представила выездную форму для Чемпионата Мира
-
Артур: "Неймар положительно отзывался о "Барселоне"
-
ПСЖ интересуется вингером "Реала"
-
Черышев: "В Испании всем очень понравилась сборная России, а особенно - Смолов"
-
"Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контракта
-
Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
"Тоттенхэм" принял решение по будущему Алдервейрелда
-
Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира
-
ПСЖ готов рассмотреть вопрос о повышении оклада Неймару
-
Дракслер и Ди Мария поставили условие ПСЖ
-
ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира
-
Самедов назвал игрока "Спартака", который способен заиграть в Европе
-
Погба: "В футболе Месси делает то, на что больше никто не способен"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20