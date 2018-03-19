Ближайшим летом "Манчестер Юнайтед" могут покинуть сразу десять игроков, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "красные дьяволов" уже точно расстанутся с Дейли Блиндом, Маттео Дармианом, Маруаном Феллаини, Майклом Карриком и Златаном Ибрагимовичем. Кроме того, покинуть "Олд Траффорд" также могут Хуан Мата, Антони Мартиаль, Крис Смоллинг, Андер Эррера и Люк Шоу.