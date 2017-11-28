Летом "Манчестер Юнайтед" может провернуть четыре громких трансфера

Следующим летом английский "Манчестер Юнайтед" может провернуть сразу четыре громких трансфера, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают варианты с подписанием защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, полузащитника "Арсенала" Месута Озила, вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Уотфорда". | soccernews.ru