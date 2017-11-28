Летом "Манчестер Юнайтед" может провернуть четыре громких трансфера

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Летом "Манчестер Юнайтед" может провернуть четыре громких трансфераСледующим летом английский "Манчестер Юнайтед" может провернуть сразу четыре громких трансфера, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают варианты с подписанием защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, полузащитника "Арсенала" Месута Озила, вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Уотфорда". | soccernews.ru

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5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
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