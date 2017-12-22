Летом "Манчестер Юнайтед" намерен подписать звезду из Ла Лиги

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Летом "Манчестер Юнайтед" намерен подписать звезду из Ла ЛигиСледующим летом английский "Манчестер Юнайтед" намерен подписать топ-игрока из испанской Ла Лиги, информирует Express.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать вингера "Реала" Гарета Бэйла либо же форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. При этом в стане "Юнайтед" уверены, что им удастся приобрести кого-то из этих футболистов.

Напомним, Гиггз рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" Мбаппе и Жезуса. | soccernews.ru

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