Летом "Манчестер Юнайтед" намерен подписать звезду из Ла Лиги
Следующим летом английский "Манчестер Юнайтед" намерен подписать топ-игрока из испанской Ла Лиги, информирует Express.
По сведениям источника, по окончанию текущего сезона "красные дьяволы" планируют предпринять попытки подписать вингера "Реала" Гарета Бэйла либо же форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. При этом в стане "Юнайтед" уверены, что им удастся приобрести кого-то из этих футболистов.
Напомним, Гиггз рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" Мбаппе и Жезуса. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12