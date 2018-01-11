Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание

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Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписаниеСледующим летом английский "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют по окончанию текущего сезона заполучить в свои ряды одного из трех звездных игроков: Гарета Бэйла ("Реал"), Антуана Гризманна ("Атлетико") или Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ. | soccernews.ru

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