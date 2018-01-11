Летом "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание

Следующим летом английский "Манчестер Юнайтед" планирует сделать громкое подписание, информирует Manchester Evening News.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют по окончанию текущего сезона заполучить в свои ряды одного из трех звездных игроков: Гарета Бэйла ("Реал"), Антуана Гризманна ("Атлетико") или Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" не намерен менять свою позицию по вингеру ПСЖ. | soccernews.ru