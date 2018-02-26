Летом Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за трений с Неймаром

Ближайшим летом форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть свой клуб, информирует El Pais.

По сведениям источника, на продажу своего 19-летнего нападающего парижане могут пойти из-за ревностного отношения к успехам молодого таланта со стороны своей главной звезды в лице Неймара. В случае такого развития событий подписать перспективного игрока будут готовы английский "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.

Напомним, первые проведенные тесты не выявили серьезного повреждения у Неймара. | soccernews.ru