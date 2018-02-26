Летом Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за трений с Неймаром

Теги псжнеймаркилиан мбаппеманчестер ситибарселона

Летом Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за трений с НеймаромБлижайшим летом форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть свой клуб, информирует El Pais.

По сведениям источника, на продажу своего 19-летнего нападающего парижане могут пойти из-за ревностного отношения к успехам молодого таланта со стороны своей главной звезды в лице Неймара. В случае такого развития событий подписать перспективного игрока будут готовы английский "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач в 32 матчах за ПСЖ.

Напомним, первые проведенные тесты не выявили серьезного повреждения у Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Степан

Барсе нужно подписать его-СРОЧНО!

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Лёха

Го в реал мбаппе

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...

Мбаппе, го в Зенит.

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пидр

я так давно не угарал спасибо за шутку

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